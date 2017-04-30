Каир трех религий - синагога Бен Эзра, Висячая церковь и древний город Фустат
Второй день в Египте был посвящен другой "святой троице" - трем главным монотеистическим религиям: иудаизму, христианству и исламу. Мы провели большинство времени в Фустате - древнем городе, со временем ставшим частью Каира, посетили одну из самых известных синагог за пределами Израиля, несколько старинных коптских церквей, и две знаменитые мечети исламского мира, попавшие в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Фустат - первую столицу Египта под владычеством мусульман (Омейяды и Аббасиды), а в наши дни просто часть Старого Каира, только недавно начали восстанавливать.
Когда-то здесь был один из самых больших городов Темных веков (период после падения Западной Римской Империи и до начала Раннего Средневековья) - в нем проживало около 200 тысяч человек, что гораздо больше любого крупного европейского города той эпохи. В Фустате была построена первая мечеть в Египте и во всей Африке (Мечеть Амра ибн аль-Аса или просто мечеть Амр - в наши дни ее отреставрировали, но в нее мы не заходили), и был большой еврейский квартал с синагогой.
В нее мы сейчас и отправимся
Кстати, именно в Фустате долгие годы жил (а по некоторым преданиям также умер и похоронен) легендарный Рамбам. Я совсем недавно посетил его дом в Фесе - http://lorien22.livejournal.com/347761.h
tml, а также на одной из его предполагаемых могил в Тверии - http://lorien22.livejournal.com/273299.h tml. Однако мы отвлеклись
К сожалению в синагоге нас преследовало проклятие египетских гробниц - фотографировать внутри самого здания строго запрещалось. Поэтому пришлось обходиться наружним декором.
Достопримечательностей которого, впрочем, было предостаточно. Тут есть и римские стены
И древняя миква
И колодец, который, по легенде, находится на том самом месте, где дочь фараона нашла младенца Моисея!
Немного про саму синагогу - дата основания Бен Эзры, также известной как Синагога Генизы или Левантийская синагога (эль-Шамийин) неизвестна. В 882 году патриарх Коптской православной церкви Александрии продал церковь и землю евреям, и считается, что синагога была основана именно тогда. Однако земля была продана последователям Вавилонской талмудической академии, а посетители Бен Эзры следовали талмудическим учениям Сирии Палестинской (не стреляйте в меня, я в этих темах не знаток), и считается, что землю продали соперничающей синагоге. Тем более что в генизе нашли доказательства тому факту, что Бен Эзра существовала до 882 года, и даже до нашествия ислама в Египет.
Об оригинальном здании практически ничего не известно. В 1012 году фатимидский халиф Эль-Хаким би-Амр Аллах (почему-то как только появляется слово Аллах, результаты всегда одинаковы) отдал указание снести все святые места евреев и христиан в Фустате, и Бен Эзру снесли до основания. Следующий халиф позволил отстроить синагогу (1025-1040 гг.). От нее сохранилась дверь, которая принадлежит двум музеям - один в Балтиморе, другой в Нью-Йорке (когда появляются богатые евреи, результат тоже всегда одинаков). В 1168 году визирь Фустата Шауар отдал указания спалить город, чтобы его многочисленные богатства не попали в руки крестоносцев. В следующий раз синагогу перестраивали в 1488 году, а нынешнее здание датируется 1890-м годом. Мне нравится.
Больше всего Бен Эзра известна тем, что именно в ней нашли легендарную Каирскую генизу - 250 тысяч листов и документов, охватывающие период более тысячелетия (с конца IX по конец XIX веков) чудом уцелевших благодаря полупустынному климату Фустата. Первым генизой заинтересовался странствующий раввин Яков Сапир (который путешествовал по миру, собирая деньги на восстановление иерусалимской синагоги Хурва - http://lorien22.livejournal.com/306297.h
tml, разрушенной мусульманами в 1721 году), однако внимание широкой научной общественности к каирскому архиву привлёк Соломон Шехтер, который вывез из Египта в Кембриджский университет до 140 тысяч документов. Ещё 40 тысяч каирских рукописей осели в Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке, а 11 тысяч - в библиотеке Манчестерского университета. Я там был - http://lorien22.livejournal.com/259812.h tml, но генизу, правда, не видел)
Среди сокровищ «Каирской генизы» - Еврейско-хазарская переписка, Кембриджский документ, Киевское письмо, древние фрагменты Корана и священных текстов иудаизма, а также Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Опять-таки - не хочу казаться мудрым, большинство этих названий мне говорит очень мало. И вообще я не из тех, кто как только приезжает за границу, сразу бежит в синагогу. Но в посещении Бен Эзры было что-то особенное, и я рад, что оно стало частью моего путешествия в Египет.
В 1920 году в Египте насчитывалось около 80 тысяч евреев. В наши дни в Каире, по разных слухам, насчитывается от 12 до 50 человек. Поэтому синагога не действующая - ее открывают для изредка приезжающих туристов, и это очень печально. Но хорошо хотя бы, что она сохранилась. А мы переходим к христианским святыням.
Христианская часть Каира - это своего рода променад (который тоже в наши дни пытаются привести в порядок), на котором расположено большинство достопримечательностей: Церковь Сергия и Вакха, крепость Вавилон Египетский, Коптский музей, и Церковь Святой Девы Марии, известная также как Висячая (или Подвешенная) церковь. Начнем по порядку.
Церковь Сергия и Вакха, известная также как Абу Серга, датируется IV веком, и считается одной из древнейших коптских церквей в Египте. По преданию, она построена на месте, где Святая семья (Иосиф, Мария и младенец Иисус) отдыхали по окончанию своего путешествия в Египет. Есть также поверье, что они жили здесь, пока Иосиф работал в Вавилонской крепости.
Сергий и Вакх (Саркис и Бахус) были солдатами Римской империи в III веке, а точнее - офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана. Им были отведены очень важные должности, и вообще они были фаворитами цезаря, пока не стало известно, что они тайные христиане. Их подвергли жестоким пыткам, во время которых Вакх погиб, а Сергий впоследствии был обезглавлен. В их честь было построено несколько церквей в разных городах, включая Рим и Стамбул (Константинополь).
Церковь не раз отстраивалась и перестраивалась - впервые в VIII веке, после пожара в Фустате в 750 году, и многочисленное количество раз в Средневековье. В наши дни охрана тут тоже нехилая.
Впрочем это неудивительно - мусульмане очень любят взрывать коптские церкви, и все, что с ними связано. На следующий день нашего пребывания здесь в ЕГипте произошло три теракта, направленных против коптов. А если учитывать, что следующее здание за церквью Сергия и Вакха - это Коптский музей, то все вопросы отпадают.
Музей был основан в 1910 году, и в нем хранятся главные артефакты коптского искусства. Увы, внутрь мы не знаходили (хотя может это и к лучшему - икон и прочей символики христианского мира я достаточно насмотрелся во время путешествий по Европе), поэтому переходим к Вавилонской крепости.
Вавилон Египетский - город-крепость (или замок) в дельте Нила, недалеко от начала Фараонова канала (также называемого каналом Птолемея и каналом Траяна), идущего от Нила до Красного моря.
Располагался на границе между Нижним и Средним Египтом,
В арабское время крепость называли Каср аль-Шами, или Дворец свечей, поскольку в её башнях в начале каждого месяца зажигалось множество ярких свечей, чтобы люди могли следить за движением солнца от одной башни до другой.
Ну а теперь к последней достопримечательности Коптского Каира - Висячей церкви.
Церковь Святой Девы Марии, известная также Подвешенная, или Висячая церковь (Аль-Муалляка) - один из старейших христианских храмов в Египте, история которого восходит к III веку. Свое название церковь получила потому что она как-бы "нависала" над Вавилонской крепостью и Водными воротами. К церкви ведет 29 ступеней, поэтому ранние путешественники дали ей еще одно название Ступенчатая церковь.
Висячая церковь - самая знаменитая христианская достопримечательность Каира. Первая в мире, построенная в стиле базилики.
В церкви хранится 110 икон, самые старинные датируются VIII веком. Резьба на скамейках напомнила мне "Перпендикулярный" собор в Манчестере - http://lorien22.livejournal.com/352946.h
tml
Кафедра сделана из итальянского мрамора
Есть и красивые витражи
В общем вполне заслуживающая внимания церковь, хотя конечно на общем фоне европейских соборов она вряд-ли захватит ваш дух. А сейчас немного прогуляемся, прежде чем перейти к мечетям.
Красивое здание напротив Висячей Церкви. Мне понравились как цвета, так и древнеегипетские мотивы
Зайдем в сувенирные магазины
И перекусим местными сладостями и кофе
На этом, пожалуй остановимся. Мечети Каира вполне заслуживают отдельного поста.
Фустат - первую столицу Египта под владычеством мусульман (Омейяды и Аббасиды), а в наши дни просто часть Старого Каира, только недавно начали восстанавливать.
Когда-то здесь был один из самых больших городов Темных веков (период после падения Западной Римской Империи и до начала Раннего Средневековья) - в нем проживало около 200 тысяч человек, что гораздо больше любого крупного европейского города той эпохи. В Фустате была построена первая мечеть в Египте и во всей Африке (Мечеть Амра ибн аль-Аса или просто мечеть Амр - в наши дни ее отреставрировали, но в нее мы не заходили), и был большой еврейский квартал с синагогой.
В нее мы сейчас и отправимся
Кстати, именно в Фустате долгие годы жил (а по некоторым преданиям также умер и похоронен) легендарный Рамбам. Я совсем недавно посетил его дом в Фесе - http://lorien22.livejournal.com/347761.h
К сожалению в синагоге нас преследовало проклятие египетских гробниц - фотографировать внутри самого здания строго запрещалось. Поэтому пришлось обходиться наружним декором.
Достопримечательностей которого, впрочем, было предостаточно. Тут есть и римские стены
И древняя миква
И колодец, который, по легенде, находится на том самом месте, где дочь фараона нашла младенца Моисея!
Немного про саму синагогу - дата основания Бен Эзры, также известной как Синагога Генизы или Левантийская синагога (эль-Шамийин) неизвестна. В 882 году патриарх Коптской православной церкви Александрии продал церковь и землю евреям, и считается, что синагога была основана именно тогда. Однако земля была продана последователям Вавилонской талмудической академии, а посетители Бен Эзры следовали талмудическим учениям Сирии Палестинской (не стреляйте в меня, я в этих темах не знаток), и считается, что землю продали соперничающей синагоге. Тем более что в генизе нашли доказательства тому факту, что Бен Эзра существовала до 882 года, и даже до нашествия ислама в Египет.
Об оригинальном здании практически ничего не известно. В 1012 году фатимидский халиф Эль-Хаким би-Амр Аллах (почему-то как только появляется слово Аллах, результаты всегда одинаковы) отдал указание снести все святые места евреев и христиан в Фустате, и Бен Эзру снесли до основания. Следующий халиф позволил отстроить синагогу (1025-1040 гг.). От нее сохранилась дверь, которая принадлежит двум музеям - один в Балтиморе, другой в Нью-Йорке (когда появляются богатые евреи, результат тоже всегда одинаков). В 1168 году визирь Фустата Шауар отдал указания спалить город, чтобы его многочисленные богатства не попали в руки крестоносцев. В следующий раз синагогу перестраивали в 1488 году, а нынешнее здание датируется 1890-м годом. Мне нравится.
Больше всего Бен Эзра известна тем, что именно в ней нашли легендарную Каирскую генизу - 250 тысяч листов и документов, охватывающие период более тысячелетия (с конца IX по конец XIX веков) чудом уцелевших благодаря полупустынному климату Фустата. Первым генизой заинтересовался странствующий раввин Яков Сапир (который путешествовал по миру, собирая деньги на восстановление иерусалимской синагоги Хурва - http://lorien22.livejournal.com/306297.h
Среди сокровищ «Каирской генизы» - Еврейско-хазарская переписка, Кембриджский документ, Киевское письмо, древние фрагменты Корана и священных текстов иудаизма, а также Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Опять-таки - не хочу казаться мудрым, большинство этих названий мне говорит очень мало. И вообще я не из тех, кто как только приезжает за границу, сразу бежит в синагогу. Но в посещении Бен Эзры было что-то особенное, и я рад, что оно стало частью моего путешествия в Египет.
В 1920 году в Египте насчитывалось около 80 тысяч евреев. В наши дни в Каире, по разных слухам, насчитывается от 12 до 50 человек. Поэтому синагога не действующая - ее открывают для изредка приезжающих туристов, и это очень печально. Но хорошо хотя бы, что она сохранилась. А мы переходим к христианским святыням.
Христианская часть Каира - это своего рода променад (который тоже в наши дни пытаются привести в порядок), на котором расположено большинство достопримечательностей: Церковь Сергия и Вакха, крепость Вавилон Египетский, Коптский музей, и Церковь Святой Девы Марии, известная также как Висячая (или Подвешенная) церковь. Начнем по порядку.
Церковь Сергия и Вакха, известная также как Абу Серга, датируется IV веком, и считается одной из древнейших коптских церквей в Египте. По преданию, она построена на месте, где Святая семья (Иосиф, Мария и младенец Иисус) отдыхали по окончанию своего путешествия в Египет. Есть также поверье, что они жили здесь, пока Иосиф работал в Вавилонской крепости.
Сергий и Вакх (Саркис и Бахус) были солдатами Римской империи в III веке, а точнее - офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана. Им были отведены очень важные должности, и вообще они были фаворитами цезаря, пока не стало известно, что они тайные христиане. Их подвергли жестоким пыткам, во время которых Вакх погиб, а Сергий впоследствии был обезглавлен. В их честь было построено несколько церквей в разных городах, включая Рим и Стамбул (Константинополь).
Церковь не раз отстраивалась и перестраивалась - впервые в VIII веке, после пожара в Фустате в 750 году, и многочисленное количество раз в Средневековье. В наши дни охрана тут тоже нехилая.
Впрочем это неудивительно - мусульмане очень любят взрывать коптские церкви, и все, что с ними связано. На следующий день нашего пребывания здесь в ЕГипте произошло три теракта, направленных против коптов. А если учитывать, что следующее здание за церквью Сергия и Вакха - это Коптский музей, то все вопросы отпадают.
Музей был основан в 1910 году, и в нем хранятся главные артефакты коптского искусства. Увы, внутрь мы не знаходили (хотя может это и к лучшему - икон и прочей символики христианского мира я достаточно насмотрелся во время путешествий по Европе), поэтому переходим к Вавилонской крепости.
Вавилон Египетский - город-крепость (или замок) в дельте Нила, недалеко от начала Фараонова канала (также называемого каналом Птолемея и каналом Траяна), идущего от Нила до Красного моря.
Располагался на границе между Нижним и Средним Египтом,
В арабское время крепость называли Каср аль-Шами, или Дворец свечей, поскольку в её башнях в начале каждого месяца зажигалось множество ярких свечей, чтобы люди могли следить за движением солнца от одной башни до другой.
Ну а теперь к последней достопримечательности Коптского Каира - Висячей церкви.
Церковь Святой Девы Марии, известная также Подвешенная, или Висячая церковь (Аль-Муалляка) - один из старейших христианских храмов в Египте, история которого восходит к III веку. Свое название церковь получила потому что она как-бы "нависала" над Вавилонской крепостью и Водными воротами. К церкви ведет 29 ступеней, поэтому ранние путешественники дали ей еще одно название Ступенчатая церковь.
Висячая церковь - самая знаменитая христианская достопримечательность Каира. Первая в мире, построенная в стиле базилики.
В церкви хранится 110 икон, самые старинные датируются VIII веком. Резьба на скамейках напомнила мне "Перпендикулярный" собор в Манчестере - http://lorien22.livejournal.com/352946.h
Кафедра сделана из итальянского мрамора
Есть и красивые витражи
В общем вполне заслуживающая внимания церковь, хотя конечно на общем фоне европейских соборов она вряд-ли захватит ваш дух. А сейчас немного прогуляемся, прежде чем перейти к мечетям.
Красивое здание напротив Висячей Церкви. Мне понравились как цвета, так и древнеегипетские мотивы
Зайдем в сувенирные магазины
И перекусим местными сладостями и кофе
На этом, пожалуй остановимся. Мечети Каира вполне заслуживают отдельного поста.
В наши дни по разным слухам евреев в Каире от 12 до 50 человек.
Точно полноценное
Re: Точно полноценное
Каир трех религий - синагога Бен Эзра, Висячая церковь