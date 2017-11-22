Секретные пейзажи Мертвого моря, часть первая
Если бы меня попросили назвать только два места в Израиле, которые каждый человек должен посетить, одним из них стало бы Мертвое море. Это воистину чудо света, которое не перестает удивлять даже людей вроде меня, живущих в Израиле практически всю жизнь. Я недавно сделал маршрут в "закрытой зоне" - то есть там, куда обычно не доходят туристы, и хочу рассказать вам немного о своих впечатлениях.
С Мертвым морем есть несколько нюансов
Туристов обычно привозят на один из, соответстЭвенно, "туристических" пляжей, загоняют в гостиницу все включено, с видом на небольшой отрезок моря.
Потом они выполняют обязательную программу - идут в спа, на пляж, где вымазываются грязью, потом покупают в сувенирном магазине еще некоторое количество грязи и соли, и уезжают.
И большинство из них думают, что это все.
Это то, что у Мертвого моря есть предложить.
И это, по большему счету, не намного отличается от других курортов по всему миру.
Я часто слышу от туристов замечания вроде: "Да, Мертвое море красиво. Напоминает пляжи у нас в Крыму, в Египте, Турции, Греции, Эмиратах, Франции, Сейшелах, Мальдивах и так далее.
В этом вообще проблема туристических поездок. Тебя привозят, высаживают на ограниченное время возле чего-то "главного", все фотографируются и уезжают.
И вместо каких-то аутентичных впечатлений получается симулякра
Поэтому я всегда предпочитаю путешествовать самостоятельно.
Но это тема для отдельного разговора
Есть свои нюансы и у местных
Возьму себя как пример - поскольку Мертвое море очень распиарено как туристическая достопримечательность, я стараюсь как минимум избегать "стандартной" поездки, описанной выше.
И вообще, если быть честным вся эта "пляжная культура" и пляжный отдых меня напрягают
Я вообще - о ужас - не большой любитель моря. Родился в Минске, вырос в Иерусалиме - море как-то не впиталось в мою систему)
Поэтому на Мертвом море я конечно был, но не "по настоящему".
Пару раз возил приезжавших ко мне туристов (в основном из России)
Пару раз ездил с друзьями, но тоже не в "диком" варианте
Вот и все. И получается, что за 25 лет я был у главного израильского чуда света считанное количество раз.
Даже в последние годы, когда я начал более серьезно путешествовать по Израилю.
На Мертвое море по настоящему выбраться не удавалось.
Бесчисленное количество раз я проезжал мимо, и каждый раз говорил себе - надо сходить сюда по "серьезному". То есть не на пляж для туристов.
Но возможность все не выпадала
И вот наконец подвернулась поездка с Крылатым Верблюдом - а я знаю, что Костя никогда не делает стандартные маршруты.
И я решил - пора.
Забегая вперед скажу, что на удивление эта поездка стала одной из лучших в последнее время.
Больше мне понравилось наверное только в Вади Макух - http://lorien22.livejournal.com/358787.html
Думаю не в последнюю очередь потому, что в том походе присутствовал элемент неожиданности
Про Вади Макух до этого я не знал ничего - http://lorien22.livejournal.com/359209.html, а Мертвое Море, как уже сказано, одна из главных туристических достопримечательностей в Израиле, и тяжело ожидать от него эффекта вау.
Но в данном случае получилось. Поход превзошел все мои ожидания
Настолько, что мне похоже, придется обновлять вписок десяти моих любимых мест в Израиле) - http://lorien22.livejournal.com/372618.html
Некоторые пейзажи даже напомнили мне обожаемую Исландию - http://lorien22.livejournal.com/313187.html
Я как раз сейчас вернулся из Новой Зеландии
И в какой-то момент во время похода даже подумал - стоил ли так далеко лететь и платить такие деньги, когда у нас все это есть и в Израиле)
И действительно, на Мертвом море есть и Голубые лагуны, и Розовые террасы, и горячие источники, и фумаролы и все остальное
Где еще вы можете увидеть людей, ходящих по воде?)
Конечно, в этой мысли присутствует большая доля юмора. Чтобы мы не думали, у нас нет своей Страны Чудес Вай-О-Тапу - https://lorien22.livejournal.com/383487.html
Или вулканической аллеи Ваймангу - https://lorien22.livejournal.com/383881.html
Но все остальное у нас в Израиле есть)
Я в сущности большой патриот Израиля и давно это утверждаю
У нас есть и природа, и пустыня, духовные города, города живущие 24 часа в стуки, уникальные контрасты, и чего уж греха таить, конфликт, привлекающий весь мир.
Поэтому пользуясь случаем, я хочу сказать всем, кто не был в Израиле (да и тем, кто был) - приезжайте к нам, и посмотрите нашу уникальную страну. Посмотрите по настоящему.
Ну а теперь немного любимых фотографий
Этот соляной камень выглядит как лягушка)
А эти - как ежики (одна моя знакомая сказала овечки, но по-моему больше ежики, или максимом дикобразики)
У меня получилось очень много, как мне кажется, красивых кадров
И сделать отбор, настолько жесткий, чтобы получился один пост, мне не удалось
Разве можно, например, не показать, вот этот кадр, где соляные камни напоминают торт наполеон (или сало)?
Поэтому продолжение следует
Ведь вы же хотите увидеть еще миллионпятьсот кадров, разве нет?)
Спасибо Косте и Крылатому Верблюду за поездку.
С Мертвым морем есть несколько нюансов
Туристов обычно привозят на один из, соответстЭвенно, "туристических" пляжей, загоняют в гостиницу все включено, с видом на небольшой отрезок моря.
Потом они выполняют обязательную программу - идут в спа, на пляж, где вымазываются грязью, потом покупают в сувенирном магазине еще некоторое количество грязи и соли, и уезжают.
И большинство из них думают, что это все.
Это то, что у Мертвого моря есть предложить.
И это, по большему счету, не намного отличается от других курортов по всему миру.
Я часто слышу от туристов замечания вроде: "Да, Мертвое море красиво. Напоминает пляжи у нас в Крыму, в Египте, Турции, Греции, Эмиратах, Франции, Сейшелах, Мальдивах и так далее.
В этом вообще проблема туристических поездок. Тебя привозят, высаживают на ограниченное время возле чего-то "главного", все фотографируются и уезжают.
И вместо каких-то аутентичных впечатлений получается симулякра
Поэтому я всегда предпочитаю путешествовать самостоятельно.
Но это тема для отдельного разговора
Есть свои нюансы и у местных
Возьму себя как пример - поскольку Мертвое море очень распиарено как туристическая достопримечательность, я стараюсь как минимум избегать "стандартной" поездки, описанной выше.
И вообще, если быть честным вся эта "пляжная культура" и пляжный отдых меня напрягают
Я вообще - о ужас - не большой любитель моря. Родился в Минске, вырос в Иерусалиме - море как-то не впиталось в мою систему)
Поэтому на Мертвом море я конечно был, но не "по настоящему".
Пару раз возил приезжавших ко мне туристов (в основном из России)
Пару раз ездил с друзьями, но тоже не в "диком" варианте
Вот и все. И получается, что за 25 лет я был у главного израильского чуда света считанное количество раз.
Даже в последние годы, когда я начал более серьезно путешествовать по Израилю.
На Мертвое море по настоящему выбраться не удавалось.
Бесчисленное количество раз я проезжал мимо, и каждый раз говорил себе - надо сходить сюда по "серьезному". То есть не на пляж для туристов.
Но возможность все не выпадала
И вот наконец подвернулась поездка с Крылатым Верблюдом - а я знаю, что Костя никогда не делает стандартные маршруты.
И я решил - пора.
Забегая вперед скажу, что на удивление эта поездка стала одной из лучших в последнее время.
Больше мне понравилось наверное только в Вади Макух - http://lorien22.livejournal.com/358787.html
Думаю не в последнюю очередь потому, что в том походе присутствовал элемент неожиданности
Про Вади Макух до этого я не знал ничего - http://lorien22.livejournal.com/359209.html, а Мертвое Море, как уже сказано, одна из главных туристических достопримечательностей в Израиле, и тяжело ожидать от него эффекта вау.
Но в данном случае получилось. Поход превзошел все мои ожидания
Настолько, что мне похоже, придется обновлять вписок десяти моих любимых мест в Израиле) - http://lorien22.livejournal.com/372618.html
Некоторые пейзажи даже напомнили мне обожаемую Исландию - http://lorien22.livejournal.com/313187.html
Я как раз сейчас вернулся из Новой Зеландии
И в какой-то момент во время похода даже подумал - стоил ли так далеко лететь и платить такие деньги, когда у нас все это есть и в Израиле)
И действительно, на Мертвом море есть и Голубые лагуны, и Розовые террасы, и горячие источники, и фумаролы и все остальное
Где еще вы можете увидеть людей, ходящих по воде?)
Конечно, в этой мысли присутствует большая доля юмора. Чтобы мы не думали, у нас нет своей Страны Чудес Вай-О-Тапу - https://lorien22.livejournal.com/383487.html
Или вулканической аллеи Ваймангу - https://lorien22.livejournal.com/383881.html
Но все остальное у нас в Израиле есть)
Я в сущности большой патриот Израиля и давно это утверждаю
У нас есть и природа, и пустыня, духовные города, города живущие 24 часа в стуки, уникальные контрасты, и чего уж греха таить, конфликт, привлекающий весь мир.
Поэтому пользуясь случаем, я хочу сказать всем, кто не был в Израиле (да и тем, кто был) - приезжайте к нам, и посмотрите нашу уникальную страну. Посмотрите по настоящему.
Ну а теперь немного любимых фотографий
Этот соляной камень выглядит как лягушка)
А эти - как ежики (одна моя знакомая сказала овечки, но по-моему больше ежики, или максимом дикобразики)
У меня получилось очень много, как мне кажется, красивых кадров
И сделать отбор, настолько жесткий, чтобы получился один пост, мне не удалось
Разве можно, например, не показать, вот этот кадр, где соляные камни напоминают торт наполеон (или сало)?
Поэтому продолжение следует
Ведь вы же хотите увидеть еще миллионпятьсот кадров, разве нет?)
Спасибо Косте и Крылатому Верблюду за поездку.
Высочайшая оценка!
и я тот человек, который хочет еще миллион пятьсот кадров)
Скоро будет еще много кадрофф))
Думаю в самое ближайшее время Мертвое море окончательно обмелеет и исчезнет. Я только надеюсь, что это произойдет не в мое поколение.