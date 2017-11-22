Секретные пейзажи Мертвого моря, часть первая

Высочайшая оценка! Reply

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очень неплохо и к северу вдоль ручьёв прогуляться) Reply

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К северу это куда?) Reply

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На этой неделе будет еще один поход, можешь присоединиться) Reply

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да уж, соли там как всегда хоть отбавляй Reply

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Не так много, как хотелось бы

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Илья, привет! шикарные фотографии!

и я тот человек, который хочет еще миллион пятьсот кадров) Reply

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Привет Катя. Спасибо)



Скоро будет еще много кадрофф)) Reply

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К этому вашему морю еще просто так и не подберешься - вечно забор вдоль дороги идет, а где нет забора - велик риск провалиться в яму, которую промыло море. Тоже скоро напишу про Мертвое море:). Reply

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Вот мы там и шли - где ямы, провалы, и нормальные люди не ходят) Reply

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Фото прекрасные! И страшно жаль, что год от года это чудо мелеет. Там прямо по линии берега видно, как уходила вода. Я там была с интервалом в 5 лет и то заметно. Reply

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Да, это ужасно, как мы относимся к нашему чуду. Все эти заводы, и мусор и никакой попытки что-либо сделать...

Думаю в самое ближайшее время Мертвое море окончательно обмелеет и исчезнет. Я только надеюсь, что это произойдет не в мое поколение. Reply

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А по мне так скалы напоминают кофейные меренги, где кофе плохо размешался. Соляные кудряшки можно и ягелем посчитать Reply

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